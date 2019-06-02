شكرا لقرائتكم المغرب يلجأ الى الفيفا و"كاس" بعد "مهزلة" النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 01:15

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيلجأ الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضي ("كاس") على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي رافقت إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل 2017، والذي انتهى بتتويج الترجي بعد أحداث اعتبرها الفريق المغربي "مهزلة" سيتخذ إجراءات قانونية بشأنها.



وفي المباراة ليل الجمعة على الملعب الأولمبي في رادس، أطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرته مانحا اللقب للترجي، بعد نحو ساعة ونصف ساعة من توقف اللقاء اثر احتجاجات على عدم توافر تقنية الفيديو، أدت الى توقف المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها.

وكما كان التحكيم محور جدل في مباراة الذهاب (1-1 في الرباط)، شكل الجمعة مدار جدل واسع أفضى الى انسحاب الضيوف ورفع الترجي الكأس للمرة الثانية تواليا والرابعة في تاريخه بعد 1994 و2011 و2018.

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60 اثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادل به تقدم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبين أنها غير مهيأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت احتكاكا وجيزا بين اللاعبين، ورشقا لأرض الملعب بقوارير المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد للتشاور مع مسؤولي الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة.

Advertisements

وبعد اجتماع طارئ نقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الاتحاد المحلي فوزي لقجع أنه "تقرر مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق".

وأضاف أنه "سيتم التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية يوم 4 حزيران/يونيو، الذي سيخصص للمآل القانونية" للمباراة، في إشارة الى الدعوة التي وجهها رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد فجر اليوم، بعقد اجتماع طارئ للجنته التنفيذية الثلاثاء المقبل.

وبعد توقف المباراة التي بدأت مساء الجمعة ولم يحسم مصيرها سوى فجر السبت، انسحبت غالبية لاعبي الوداد من الملعب، بينما شكل عدد من لاعبي الترجي حلقة وقاموا بتمارين الاحماء في حال استئناف اللقاء.

وكان رئيس الوداد سعيد الناصيري قد انتقد "المهزلة" في الملعب، وقال في تصريحات صحافية "أتينا لنلعب بكل روح رياضية رغم التظلم الذي مورس علينا في مباراة (الذهاب)، لكن لا يمكننا أن نحني رأسنا أو نتنازل عن كرامتنا".

وأضاف "تعرضنا لمهزلة تحكيمية في الرباط، لكنها تعاد وتكرر عن طريق المؤسسة، والتي هي الاتحاد الإفريقي (...) اليوم المؤسسة هي التي تشارك في هذه المهزلة، هذه مهزلة تحكيمية سيشهد عليها العالم"، وتابع "سنلجأ الى جميع الأمور القانونية (...) حقنا لن نتنازل عنه".