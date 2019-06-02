ليفربول يحرز لقبه السادس على حساب توتنهام

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محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 01:14

سجل المصري محمد صلاح هدفا مبكرا من ركلة جزاء وقاد ليفربول الإنكليزي إلى إحراز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على مواطنه توتنهام 2-صفر (السبت) في مدريد.



ولم تأت المباراة على مستوى التوقعات من حيث المتعة الفنية، وحسمها البلجيكي البديل ديفوك أوريجي في لحظاتها الأخيرة بتسجيل الهدف الثاني، ليضيف ليفربول لقبا جديدا بعد أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما أخفق توتنهام في أول مباراة نهائية له في المسابقة القارية الأهم.

ولم تأت المباراة على مستوى التوقعات من حيث المتعة الفنية، وحسمها البلجيكي البديل ديفوك أوريجي في لحظاتها الأخيرة بتسجيل الهدف الثاني، ليضيف ليفربول لقبا جديدا بعد أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما أخفق توتنهام في أول مباراة نهائية له في المسابقة القارية الأهم.

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