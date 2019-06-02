شكرا لقرائتكم الأهلي ينفي التفاوض مع غروس ...ويؤكد ثقته في لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 13 ساعة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 21:36

نفى مصدر مسؤول في مجلس إدارة الأهلي المصري تفاوض ناديه مع المدير الفني السابق للزمالك السويسري كريستان غروس ، مشددا في تصريح خاص لـ"الحياة" على ثقة مسؤولي وجماهير ناديه في المدرب الحالي الأوروغوياني مارتن لاسارتي ، مؤكدا أن الأهلي لا يتعامل مع مدربيه ولاعبيه بالقطعة والتقييم في نهاية الموسم . وتردد أن غروس يتفاوض مع مسؤولين بالنادي"الأحمر" قبل نفي المدرب وتلميحه إلى إمكان التعاقد مع الأهلي السعودي.



في سياق متصل ، أعلن رئيس الأهلي محمود الخطيب تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الخبير الكروي طه إسماعيل وتضم في عضويتها لاعبي الفريق السابقين زكريا ناصف وخالد بيبو ، وتتولى اللجنة مسؤولية إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع الكرة لعودة الأهلي إلى مكانته الإفريقية بعد غيابه عن التتويج بالألقاب القارية منذ أعوام عدة .

من جانبه ، أعرب مدرب الزمالك الموقت خالد جلال عن ثقته في قدرة لاعبي ناديه بالتتويج بلقب الدوري المحلي بعد العودة إلى منصات التتويج القارية بإحراز لقب كأس الكونفديرالية الإفريقية ، مشددا على لاعبي الفريق "الأبيض" هم الأفضل حاليا في الكرة المصرية ، وكشف عن رفضه العمل مع سلفه غروس إبان تولى الأخير المسؤولية لشعوره بأنه لن يكون مؤثرا في الجهاز الفني .ويبدأ جلال مهمته مع الزمالك بمواجهة حرس الحدود الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 بمسابقة الدوري المصري ، فيما يغيب عن صفوف المارد الأبيض لاعب الوسط محمود عبد العزيز لمعاناته من إصابة في كاحل القدم تعرض لها في مباراة الانتاج الحربي الأخيرة .

من جانب آخر ، أعلن مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر تمديد التعاقد مع المدير الفني حسام حسن لمدة موسم. ويحتل الفريق السكندري المركز العاشر بالدوري المحلي برصيد 36 نقطة.