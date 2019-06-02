شكرا لقرائتكم شهاب عصام يتوج ببطولة فيلادلفيا للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج البطل المصري شهاب عصام ببطولة فيلادلفيا للاسكواش والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements وتغلب شهاب عصام منافسه الهندى أديتيا جاكتاب فى الدور النهائي من البطولة، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-4، 11-4. وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فيلادلفيا بـ 11 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية .

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