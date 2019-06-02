شكرا لقرائتكم نجم وسط الإسماعيلى: التألق مع المنتخب الأولمبى بوابتى للانضمام للفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الرحمن مجدى، لاعب وسط فريق الإسماعيلى، أن التألق مع المنتخب الأوليمبى سيكون بوابته للانضمام للمنتخب الأول عقب بطولة أفريقيا.

وعن استبعاده من منتخب مصر قال مجدي في تصريحات صحفية :"المكسكيى خافيير أجيرى المدير الفنى تحدث معى بعد ضمى بالمعسكر الماضى وأشاد بقدراتى جيدا وأكد لى أن فرصتى قادمة بعد كأس الأمم لصغر سنى".

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وتابع مجدى :"استبعادى من المنتخب سيخلق لدى أكبر حافز على إحراز مزيد من التألق لضمان التواجد فى أول تجمع عقب أمم أفريقيا".

واختتم تصريحاته أنه يتمنى للظهور بالشكل الطيب خلال المعسكر الحالى .