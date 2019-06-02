شكرا لقرائتكم برج العرب يستضيف لقاء الأهلي وبيراميدز فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على ملعب برج العرب لإستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كاس مصر، والمقرر له يوم 26 او 27 اغسطس المقبل.
وأكد مسئولو اللجنة، أن تحديد ملعب برج العرب في الإسكندرية لاستضافة المباراة حيث انه ملعب محايد نظرا لأن الفريقين يلعبان مبارياتهما المحلية في القاهرة.
كان استاد السلام يستضيف مباريات الأهلي قبل اغلاقه بسبب أمم أفريقيا ليتم نقل لقاءات الفريق الأحمر إلى بتروسبورت، أما بيراميدز فيخوض لقاءاته في الدفاع الجوي.
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