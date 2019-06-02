شكرا لقرائتكم فريدة عثمان تفوز بفضية 50 مترا فراشة في بطولة الأبطال العالمية للسباحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فازت السباحة المصرية فريدة عثمان، بفضية سباق 50 مترا فراشة، خلال مشاركتها بمنافسات بطولة الأبطال العالمية للسباحة، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .

وحققت فريدة عثمان، زمنا قدره 25.95 ثانية، في الدور النهائي لسباق 50 متر فراشة.

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يشار إلى أن فريدة عثمان قد احتلت المركز الرابع فى سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات البطولة بزمن قدره 58.67 ثانية.

وتأتي هذه البطولة في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو 2020 .