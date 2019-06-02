ما لا تعرفه عن يورجن كلوب... خضع لعملية زرع شعر وقاد تدريبًا لفريقه السابق دورتموند في إحدى حدائق لندن ويحب ركوب القطار بدلًا من السيارة بعد نهاية المباريات

اعداد محمد بشاري

يورجن كلوب..تتجمع فيه كل صفات المدرب الناجح،فهو يمتلك الشخصية القوية التي يحبها لاعبيه دون الخوف منه.مرح يشجع أفراد كتيبته على بذل المجهود داخل الملعب بابتسامة جميلة قادته في نهاية الأمر إلى حصد لقب أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول أمس بعد الفوز على توتنهام في المباراة التي أقيمت أمس في مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نشأته ومسيرته

وُلد يورجن كلوب في 16 يونيو عام 1967 في شتوتجارت، ألمانيا. والده كان لاعب كرة قدم، ومنه تعلم يورجن حبّ اللعبة. بدأ في نادٍ للهواة بعمر السادسة عشر قبل أن ينتقل إلى نادي ماينز حيث قضى أغلب مسيرته كلاعب، وبعد اعتزاله استلم تدريب الفريق عام 2001.

خلال سنواته السبع مع ماينز، قاد كلوب الفريق للوصول إلى البوندسليجا لأول مرةٍ في تاريخه ثم إلى الدوري الأوروبي. انتقل كلوب عام 2008 إلى بروسيا دورتموند حيث أمضى سبع سنوات أيضًا حقق خلالها لقب الدوري مرتين والكأس وكأس السوبر ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

منذ عام 2015، استلم كلوب تدريب ليفربول الإنجليزي وقاده إلى نهائي كأس أوروبا ودوري الأبطال والفوز بلقب أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.

إنجازات يورجن كلوب

قضى يورجن كلوب معظم مسيرته كلاعب والتي امتدت 15 عامًا مع نادي ماينز حيث سجل له 52 هدفًا، وبعد اعتزاله تم تعيينه مدربًا للفريق وذلك عام 2001

درّب يورغن كلوب نادي ماينز لمدة سبع سنوات قاده خلالها للوصول للبوندسليجا لأول مرةٍ في تاريخه والتأهل إلى الدوري الأوروبي موسم 2005-2006

في مايو عام 2008، وقّع يورجن كلوب عقدًا مع نادي بروسيا دورتموند ليكون مدربًا له، وفي أول موسمين له احتل الفريق تحت قيادته المركزين السادس والخامس على التوالي، قبل أن يقوده في موسم 2010-2011 لتحقيق لقب البوندسليجا ثم المحافظة على اللقب موسم 2011-2012. كما قاده لتحقيق سلسلةٍ من 28 مباراة دوري بلا هزيمة، كما حقق في موسم 2011-2012 لقب الكأس ليكون كلوب بذلك قد حقق للنادي أول ثنائيةٍ محليةٍ في تاريخه.

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موسم 2012-2013 شهد تركيز يورجن كلوب على دوري الأبطال مع فريقه، فتأهّل في دوري المجموعات على حساب مانشستر سيتي وأياكس، وأكمل الطريق ليصل إلى النهائي ويلاقي غريمه بايرن ميونيخ. خسر دورتموند النهائي بنتيجة 1-2 بعد هدف روبن القاتل في الدقيقة 89، كما خسر الفريق لقب السوبر وأُقصي من الكأس أيضًا.

في آخر موسمين له مع النادي حقق كلوب لقب السوبر الألماني مرتين.

في يوم 6 أكتوبر 2015 وقع رسميا لتدريب نادي ليفربول الإنجليزي بعد إقالة مدربه رودجرز، وبعد تسعة أشهر من تعيينه جدّد "الريدز" ثقتهم في كلوب بعد أن قادهم لنهائيين في أول نصف موسم له هما نهائيا الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية رغم أنه خسرهما، حيث تمّ تجديد عقده لمدة 6 سنوات حتى عام 2022.

وفي موسم 2018 - 2019 استطاع كلوب تحقيق أول ألقابه بالفوز بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه في النهائي على توتنهام بنتيجة 0/2

حقائق سريعة عن يورجن كلوب

• حصل كلوب على دبلومٍ في علوم الرياضة من جامعة غويته عام 1995.

• خضع كلوب لعملية زراعة شعر عام 2012.

• قبل مباراة دورتموند مع أرسنال في دوري الأبطال عام 2014، أخذ كلوب فريقه للتدريب في إحدى حدائق لندن.

• يحب كلوب ركوب القطار إلى منزله بعد المباريات بدلًا من الذهاب بسيارته.