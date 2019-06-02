كلوب متأثرًا: لم يكن مهما أن ألمس الكأس.. أحببت رؤية الأولاد وهم يرفعونها

كتب حسام رضوان
بعد الحصول على أولى بطولاته الأوروبية، قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن الفوز بدوري أبطال أوروبا يعد "أفضل ليلة في حياته المهنية".
وبحسب "بي بي سي"، أكد كلوب أن "الموسم كان حادا لكنه انتهى بأجمل نهاية يمكن أن أتخيلها على الإطلاق".
كان ليفربول، فشل قبل أسابيع قليلة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 30 عاما، على الرغم من الوصول إلى النقطة 97، ليخسر اللقب بقارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.
وأضاف كلوب: "سنحتفل معا، لتكون ليلة رائعة.. أشعر بالإرتياح، بالارتياح تجاه...
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