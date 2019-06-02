شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ملعب برج العرب لاستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل. Advertisements وكشف مسئولو اللجنة عن تحديد ملعب برج العرب فى الإسكندرية لاستضافة المباراة، لأنه ملعب محايد نظرا لأن الفريقين يلعبان مبارياتهما المحلية فى القاهرة. وكان استاد السلام يستضيف مباريات الأهلي قبل إغلاقه بسبب امم افريقيا ليتم نقل لقاءات الأحمر إلى بتروسبورت، أما بيراميدز فيخوض لقاءاته على ملعب الدفاع الجوى.

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