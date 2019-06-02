شاهد كيف احتفل نجوم الكرة بتتويج محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الكرة المصرية على تهنئة الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، بعد تتويجه مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد الفرعون المصرى فريقه للفوز على توتنهام 2/0، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد والتتويج بدورى أبطال أوروبا. ونشر نجوم الكرة المصرية بمختلف انتماءاتهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ محمد صلاح معربين عن سعادتهم وفخرهم بتتويجه باللقب الأغلى فى أوروبا. وليد سليمان

محمد الشناوي



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