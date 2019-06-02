شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب عصام يتوج ببطولة فيلادلفيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصرى شهاب عصام ببطولة فيلادلفيا للاسكواش والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتغلب شهاب عصام على منافسه الهندى أديتيا جاكتاب فى الدور النهائي من البطولة، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 29 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8، 11-4، 11-4.
وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فيلادلفيا بـ 11 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية .
كانت هذه تفاصيل خبر شهاب عصام يتوج ببطولة فيلادلفيا للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.