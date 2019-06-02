شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب عصام يتوج ببطولة فيلادلفيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصرى شهاب عصام ببطولة فيلادلفيا للاسكواش والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب شهاب عصام على منافسه الهندى أديتيا جاكتاب فى الدور النهائي من البطولة، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 29 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8، 11-4، 11-4.

وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة فيلادلفيا بـ 11 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية .