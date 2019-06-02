شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت: مو صلاح بيفرحنا.. بس بيخلينا نزعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عصام شلتوت، مدير التحرير التنفيذى لليوم السابع، بمحترفنا المصرى محمد صلاح بعد تتويجه مع فريقه ليفربول ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال شلتوت، خلال استضافته بقناة الأهلى، "على قدر ما صلاح مفرحنا على قدر حزننا من عدم قدرتنا على إنتاج العشرات أمثال محمد صلاح.. نحن فى مصر نعتمد على الطفرات وكمان بمربية أجنبية.. ولكننا للأسف لا نملك نظاما يفرز وينقب عن المواهب.. أعتقد أن الدولة المصرية ستأمر القائمين على الكرة بتبنى هذا المشروع، والاعتماد على الأساليب الاحترافية فى خلق العشرات من المواهب أمثال محمد صلاح".

ووفاز ليفربول على توتنهام بهدفين نظيفين فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوربا التى أقيمت مساء اليوم السبت فى مدريد ليتوج الريدز باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.