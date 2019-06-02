فريدة عثمان تفوز بفضية 50 مترا فراشة فى بطولة الأبطال العالمية للسباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت السباحة المصرية فريدة عثمان فضية سباق 50 مترا فراشة، خلال مشاركتها بمنافسات بطولة الأبطال العالمية للسباحة، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم. واحتلت فريدة عثمان المركز الثانى محققة زمنا قدره 25.95 ثانية فى الدور النهائى لسباق 50 متر فراشة. Advertisements وكانت فريدة قد احتلت المركز الرابع فى سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات البطولة بزمن قدره 58.67 ثانية. وتأتي هذه البطولة في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بطوكيو 2020 .

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