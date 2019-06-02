هيدرسفيلد يتنازل للأهلي عن خدمات رمضان صبحي مقابل 3 مليون جنيه

توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق رسمى مع هيدرسفيلد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب رمضان صبحي بشكل نهائي بداية الموسم المقبل.

وحصل الأهلي على خدمات اللاعب لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة تنتهي مع نهاية الوسم، إلا أن الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع النادي الانجليزي من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

ويحصل النادي الانجليزي على 3 ملايين جنيه استرليني من أجل التنازل عن خدمات اللاعب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بمجرد تحويل الأموال الى حساب هيدرسفيلد.

كما عقد رمضان جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وتم الاتفاق على توقيع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات.