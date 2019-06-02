اللجنة الأولمبية تهنئ محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمحمد صلاح نجم منتخبنا الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز الكبير.

ويهنئ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشعب المصري ومجلس إدارة اتحاد الكرة بهذا الإنجاز الكبير الذي سجل في تاريخ

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمحمد صلاح الذي أصبح مصدر سعادة الجماهير المصرية وأن يوفقه الله في خطواته القادمة ويوفق منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة التي ستقام في مصر.

كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز الكبير.ويهنئ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشعب المصري ومجلس إدارة اتحاد الكرة بهذا الإنجاز الكبير الذي سجل في تاريخالكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بصفة عامة.ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمحمد صلاح الذي أصبح مصدر سعادة الجماهير المصرية وأن يوفقه الله في خطواته القادمة ويوفق منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة التي ستقام في مصر.

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