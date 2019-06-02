لجنة الكرة تعود بشكل جديد في الأهلي

أثار قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعودة لجنة الكرة فى شكل ومسمى جديد تحت عنوان لجنة التخطيط، ردود فعل متباينة بين الجماهير الحمراء ما بين إشادة بالقرار لتخفيف الأعباء على مجلس الإدارة والخطيب نفسه المشرف على الكرة وبين معارضة بسبب بعض الاختيارات.

ولجأ الخطيب إلى الدكتور طه إسماعيل والذى كان متواجدا فى لجنة الكرة فى عهد الرئيس السابق للنادى محمود طاهر، وتعرض الأخير لهجوم جارف من السوشيال ميديا وبعض الجماهير بسبب اختيار إسماعيل،

رغم أن اللجنة اختيارية كما أن اختيار خالد بيبو أثار جدلا خاصة أن بيبو فى الأساس يشغل منصب مدير الأكاديميات وكان من الأفضل ضم رئيس قطاع الناشئين للجنة، لأنه مشرف على العمل فى القطاع بالكامل بما فيها الأكاديميات.

وكان الخطيب قد قام بحل لجنة الكرة السابقة التى كان يرأسها ومعه علاء عبد الصادق وعبدالعزيز عبدالشافى وحسام غالى فى نوفمبر الماضى، بعد

الفشل فى تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا قبل أن تعود فى ثوب جديد، وهو ما يفتح الباب أمام أهدافها وجدواها بالنسبة للنادي.

وأعلن الأهلى فى بيان رسمى أن اللجنة الجديدة ستعد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة فى الأداء الفنى والإدارى مع التأكيد على أن الاختيارات جاءت لتشمل أجيالا مختلفة.

وتساءل البعض عن سر عدم الاستعانة بالبرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق الذى حقق بطولات عديدة للنادى، والذى حضر إلى مقر النادى منذ فترة وساند الفريق وكان يتردد أنه سيعود لتدريب الفريق، ولكن الإدارة رفضت الأمر كما أنها ترفض الاستعانة به استشاريا.