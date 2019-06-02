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تعرّف على ملعب لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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 حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، ملعب لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 26 أو 27

أغسطس المقبل.

 كشف مسئولو اللجنة عن تحديد ملعب برج العرب في الإسكندرية لاستضافة المباراة، حيث إنه ملعب

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محايد، نظرًا لأن الفريقين يلعبان مبارياتهما المحلية في القاهرة.

 كان ستاد السلام يستضيف مباريات الأهلي قبل إغلاقه بسبب أمم أفريقيا لتنقل لقاءات الفريق الأحمر لملعب بتروسبورت، أما بيراميدز فيخوض لقاءاته في الدفاع الجوي.
 

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