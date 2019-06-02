رياضة | نجم الترجي التونسي: تتويجنا بلقب الأبطال مستحق.. والوداد أساء لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الترجي التونسي: تتويجنا بلقب الأبطال مستحق.. والوداد أساء لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح الدربالي نجم نادي الترجي التونسى، إن الفريق استحق التتويج باللقب الأفريقي، والذي حققه الفريق أمس برادس.

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وأضاف الدربالي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ملعب إفريقيا الذي يقدمه الكابتن أحمد بلال عبر الفضائية المصرية، إن فريق الوداد الرياضي، أساء للجميع بعد ما حدث في النهائي، مؤكدا أنه في النهاية جميع الفرق العربية أخوة.

وأكد الدربالي، أن المباراة النهائية شهدت العديد من التطورات وأن الوداد توقف على خطأ يحدث في جميع المواجهات، ولم يكن من الضروري الإنسحاب، وكان يقدر على التعويض خلال المواجهة وكان أمامه وقت يسمح بإدراك التعادل.