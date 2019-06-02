رياضة | أرنولد بعد التتويج بلقب دوري الأبطال: حلمي أصبح حقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرنولد بعد التتويج بلقب دوري الأبطال: حلمي أصبح حقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول عن سعادته عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه وأكد أن حلمه أصبح حقيقة.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها شبكة BBC : "من الصعب أن أجد كلمات للتعبير، نستحق ما حققناه أكثر من أي فريق آخر خلال هذا الموسم".

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وأضاف: "لقد فعلنا شيئًا مميزًا، سيطرنا على المباراة، لن ننظر إلى الوراء ونقول أنها كانت مباراة بطيئة، سنرى أننا أبطال أوروبا".

واختتم أرنولد تصريحاته قائلاً : "أنا مجرد لاعب عادي في ليفربول حلمه أصبح حقيقة".