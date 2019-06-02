الامارات | العامري: لاتوجد مشكلة في ممارسة الرياضة في اخر يومين من شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن العامري: لاتوجد مشكلة في ممارسة الرياضة في اخر يومين من شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى عضو اللجنة الفنية لأكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الاجسام والمشرف الرياضي في جامعة الشارقة المحاضر الدولي صلاح طاهر العامري مايتم تداوله في الوسط الرياضي عن خطورة ممارسة الرياضة في اليومين الاخيرين من شهر رمضان المبارك بداعي ان جسم الانسان انهك من الصيام، مؤكدا عدم صحة ذلك، ولاعلاقة لممارسة الرياضة مع اقتراب الشهر الفضيل على النهاية.

وقال العامري للامارات اليوم: لاعلاقة للجهد المبذول بسبب تزامن العمل والصيام في ان واحد مع ممارسة الرياضة، لاسيما بعدما تكيف الجسم مع الحمل التدريبي بعد مرور غالبية شهر رمضان المبارك، والسبب يعود في ذلك الى تأقلم جسم الانسان التصاعدي مع ذلك مؤكدا انه قادر على ممارسة الرياضة حتى اخر يوم من شهر رمضان بنفس الوتيرة والايقاع الذي سار علية وبأريحية عالية لكونه قد اعتاد على اجواء الصيام بعد مرور الفترة الأطول منه ولا مانع من ممارسة الرياضة بل ان المتدرب بعد مرور هذه الفترة ذاق حلاوة الشعور بالمتعة النفسية وانعكاسها على أجهزة الجسم الوظيفية واهمها الجهازين الهضمي و التنفسي ، مضيفا: ننبه الى ان اختصار زمن ممارسة الرياضة ممكن ويعتبر من الامور المحبذة وليس الواجبة في اخر ايام الشهر الفضيل.

وتابع: صعوبة ممارسة الرياضة تحضر في الايام الاولى بسبب عدم تعود الجسم على الصيام والرياضة، وبخصوص المدة المسموحة اكد ان على الرياضي الحذر من الإجهاد البدني من خلال رفع مستوى شدة الحمل التدريبي بسبب الحماس الزائد،والإثارة والجهد التنافسي مع الآخرين إذ من الضروري ان يحدد مدة ممارسة الرياضة ونوع النشاط الرياضي الذي يمارسه الصائم بما يتناسب مع عمره و قابليته البدنية.

وشدد العامري ان ممارسة الرياضة في أواخر شهر رمضان يجب ان تتوقف في حالة واحدة تتعلق بالارتفاع المفاجيء لدرجات الحرارة والرطوبة عندها يفضل التوقف عنها او اختصارها بشدة وان تكون بعد صلاة التراويح.