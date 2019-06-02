الامارات | العين يعود للمدرسة الكرواتية ويتعاقد مع المدرب ليكو‎

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعود للمدرسة الكرواتية ويتعاقد مع المدرب ليكو‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع الكرواتي إيفان ليكو "41 سنة" حتى عام 2021، وذلك لقيادة فريق الكرة الأول والمساهمة في تحقيق أهداف "الزعيم" خلال التحديات الكبيرة التي سيخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والقاري في الاستحقاقات القادمة.

واستهل ليكو مشواره التدريبي بقيادة فريق آود هيفرلي لوفين البلجيكي في 2014، قبل أن ينتقل للانضمام إلى الجهاز الفني كمساعد لمواطنه إيغور تيودور في فريق باوك سالونيكا اليوناني 2015/2016، وفي موسم 2016/2017 قاد فريق سينت ترويدن البلجيكي، قبل أن يتلقى عرضاً لتدريب فريق كلوب بروج البلجيكي والذي حقق معه نجاحات كبيرة إذ حصد لقب بطل الدوري البلجيكي وكأس السوبر وحصد جائزة أفضل مدرب لموسم 2017/2018.

ويعود فريق العين للمدرسة الكرواتية التي حققت نجاحات كبيرة في الفترة السابقة بالوصول لنهائي دوري أبطال آسيا تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش والوصول لنهائي كاس العالم للأندية وثنائية الدوري والكأس لأول مرة تحت قيادة زوران ماميتش.

يذكر أن العين أكمل الموسم الحالي مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.