شكرا لقرائتكم أجاي يهدد الأهلي بالرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم تمديد تعاقده مع الأهلى لثلاث سنوات إضافية إلا أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلى لا يستبعد الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن فى حالة واحدة وهى بقاء الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على رأس الجهاز الفني فى الموسم المقبل .

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ووصلت العلاقة بين لاسارتي وأجاى لطريق مسدود، بعد استبعاد الخواجة للمهاجم النيجيري من حساباته فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي لا يقبله أجاى، مؤكداً أنه فى حالة عدم وجود حاجة لخدماته سيرحل فوراً، خاصة وأنه يملك فى جعبته العديد من العروض.

وتحدث أجاى مع زملائه اللاعبين عن رغبته فى الرحيل، إلا أن المقربين منه طالبوه بالصبر خاصة وأن أيام لاسارتي داخل الأهلى أصبحت معدودة، بعد اتخاذ إدارة النادي قراراً بإقالته فور انتهاء الموسم الجاري، ويرفض مسئولو النادي الاهلي الاستغناء عن أجاي ،وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء اللاعب الذى كان أحد نجوم الفريق طوال الفترة الماضية، قبل أن تؤثر الإصابة على مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة.