الان تتابع بلاغ ضد نيمار يتهمه باغتصاب إمرأة في باريس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
يواجه المهاجم البرازيلي نيمار، الموجود حالياً في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لكوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق بعد أسبوعين، تهمة اغتصاب إمرأة في باريس، وذلك وفقاً لبلاغ قُدم في مركز شرطة ساو باولو.
ونشرت بوابة غلوبو إسبورتي الإخبارية البلاغ عبر وزارة الأمن في ساو باولو.ووقع الحادث وفقاً للبلاغ في أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الجاري.
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