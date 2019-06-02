السهلاوي يكتب وداعه للنصر بعد 10 أعوام

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب:

‏إنتهت قصة مهاجم نادي النصر محمد السهلاوي بعد مضي عشرة أعوام مثل فيها نادي النصر وحقق من خلاله الدوري ثلاثة مرات 2014-2015-2019 سجل فيها 103 أهداف وحقق كأس سمو ولي العهد موسم 2014.

ونشر السهلاوي عبر حسابه الرسمي ” تويتر ” رسالة قائلا فيها: “ما أقسى الفراق، وما أصعب كلمات الوداع..‏شكراً جماهير النصر الغالية.. ‏شكراً لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي وجدته منكم..‏كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائماً.

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‏لن أنسى الأيام التي احتفلنا سوياً فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي تلك اللحظات التي ستظل خالدة في عقلي لن أنساكم”.

وأضاف :شكراً زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أياماً لا تنسى…شكراً كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي..شكراً للشامخ سعود آل سويلم.

شكراً أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف سيبقى هذا الكيان العظيم وجماهيره الوفية في قلبي دائماً استودعكم الله.