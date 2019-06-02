شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يطمئن اليوم على إصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع شريف إكرامى، حارس الأهلي، للفحص الطبي اليوم، الأحد ، للاطمئنان على إصابته بكدمة فى الركبة بعدما إكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا اليوم قبل انطلاق مران الفريق.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس وأمس الأول على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم .
وأكد الجهاز الفني أن الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامي في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها لا مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.
وأكد الجهاز الفني أن شريف إكرامي تعرض لكدمة في مران الفريق الثلاثاء الماضي ويخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع للفحص الطبي قبل مران اليوم وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب زوال أثار الكدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامى يطمئن اليوم على إصابته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.