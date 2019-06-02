تحرير : أحمد سعيد
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك شرطا وحيدا.
وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب نهاية المباراة:" إذا فاز محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري هذا العام سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية". ولعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي لمدة موسم لكنه لم يشارك وانتقل لفيورنتينا الإيطالي على سبيل...
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في حالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.