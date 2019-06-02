مورينيو: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في حالة واحدة

تحرير : أحمد سعيد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام، مشيرًا إلى أن هناك شرطا وحيدا.

وقال مورينيو في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس عقب نهاية المباراة:" إذا فاز محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري هذا العام سيكون من حقه أن يحلم بالفوز بالكرة الذهبية". ولعب صلاح تحت قيادة مورينيو في تشيلسي لمدة موسم لكنه لم يشارك وانتقل لفيورنتينا الإيطالي على سبيل...