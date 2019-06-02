كتب: محمود فؤاد ومحمد خيرى:
يختتم اليوم خالد جلال، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى المباراة المقررة غداً على ملعب المكس والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.
وتحدث «جلال» مع اللاعبين على هامش مران الأمس، وطالبهم بالتركيز خلال المباريات المقبلة وهى تعد الأصعب ولا تحتمل التفريط فى أى نقاط من أجل تحقيق بطولة الدورى، مؤكداً أنه لا بديل عن الفوز فى الأربع مباريات المقبلة أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، مشيراً إلى أن البطولة فى أقدامهم وأنه يثق جيداً فى...
كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال للاعبي الزمالك: "العدالة" سلاحنا للفوز بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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