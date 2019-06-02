حارس ليفربول يحقق رقمًا غائبًا منذ 2010 فى نهائى دورى أبطال أوروبا

كتب أحمد هريدى
حقق أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي رقما مميزا، بعد تتويج الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، عقب الفوز عليه بنتيجة 2 – 0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن الحارس البرازيلى لليفربول أليسون بيكر، هو أول حارس منذ مواطنه جوليو سيزار مع إنتر ميلان عام 2010 يحافظ على نظافة شباكه فى المباراة النهائية للبطولة.
كما أصبح حارس الريدز سادس حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه فى المباراة النهائية...
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