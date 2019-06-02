شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يجتمع بكهربا لتلقينه تعليمات خاصة قبل مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على تهيئة اللاعبين نفسياً من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب واستعادة الانتصارات بعد توليه المسئولية الفنية للفريق خلفا للسويسرى كريستيان جروس عقب نهاية عقد المدرب السويسرى.

وطالب خالد جلال، لاعبى الزمالك، بالتركيز الشديد فى مباراة الغد أمام حرس الحدود لحصد الثلاثة نقاط لضمان استمرار المنافسة على اللقب، والتى ستقام على ملعب حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد خالد جلال جلسة على هامش تدريبات الفريق الأبيض، مع محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق للحديث مع اللاعب عن أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة داخل الملعب والتركيز فى إنهاء الهجمات للمساهمة مع زملاءه فى استعادة الانتصارات خاصة كونه أحد العناصر الأساسية فى الفريق، كما حرص على التحدث مع اللاعبين والتأكيد لهم بأن كل لاعب سيحصل على فرصته فى المشاركة بشرط الالتزام فى التدريبات، وأن كل لاعب سيكون له دورًا فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما ابتعد البعض عن الحسابات الفنية مع السويسرى كريستيان جروس وجاءت مشاركتهم لدقائق معدودة مثل الثلاثى أيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، الذى يتصدره الأهلى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.