شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يخضع للفحص الطبي اليوم للاطمئنان على "كدمة" الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع شريف إكرامى، حارس الأهلي، للفحص الطبي اليوم، الأحد ، للاطمئنان على إصابته بكدمة فى الركبة بعدما اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا اليوم قبل انطلاق مران الفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس وأمس الاول على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم .

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وأكد الجهاز الفني أن الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامي في إحدى تدريبات الفريق الأخيرة بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها لا مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الفني أن شريف إكرامي تعرض لكدمة في مران الفريق الثلاثاء الماضي ويخوض برنامج تأهيلي على أن يخضع للفحص الطبي قبل مران اليوم وسيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب زوال أثار الكدمة.