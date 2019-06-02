شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الإنتاج الحربى فى العاشرة مساء اليوم الأحد استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها غداً الاثنين بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، ومن المقرر أن يعلن مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة .

ونجح الإنتاج الحربى فى التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق مساء الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري ليضمن البقاء بشكل رسمى فى المسابقة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدفا.

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وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".