شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يؤجل تقريره الفنى عن الزمالك لبعد مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق، إعداد تقريرًا فنيًا عن جميع اللاعبين وعن الحالة التى تسلم عليها الفريق بعد السويسرى كريستيان جروس.

وأجل خالد جلال تسليم تقريره الفنى عن فريق الزمالك، لبعد مواجهة حرس الحدود المقرر لها غداً الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري، حتى يتمكن من متابعة معظم اللاعبين في التدريبات وكذلك المباراة قبل إعداد تقريره الفنى.