اخبار الرياضه

خالد جلال يؤجل تقريره الفنى عن الزمالك لبعد مواجهة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يؤجل تقريره الفنى عن الزمالك لبعد مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق، إعداد تقريرًا فنيًا عن جميع اللاعبين وعن الحالة التى تسلم عليها الفريق بعد السويسرى كريستيان جروس.

 

وأجل خالد جلال تسليم تقريره الفنى عن فريق الزمالك، لبعد مواجهة حرس الحدود المقرر لها غداً الإثنين في اللقاء المؤجل الأسبوع الثلاثين بالدوري، حتى يتمكن من متابعة معظم اللاعبين في التدريبات وكذلك المباراة قبل إعداد تقريره الفنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد جلال يؤجل تقريره الفنى عن الزمالك لبعد مواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا