من 3 كلمات.. صلاح يكشف "سر الإلهام" في تغريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة عبر فيها عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد قيادته لنادي ليفربول للفوز على توتنهام.
وكتب صلاح بالإنجليزية: "أؤمن بالشيء، وأعمل بجد، وسيتحقق ما تريد".
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