رياضة | فان دايك: لا أجد الكلمات لوصف ما حدث في نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك: لا أجد الكلمات لوصف ما حدث في نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الهولندي فيرجيل فان دايك عن سعادته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت على ملعب واند ميتروبوليتانو في "مدريد" في لقاء نهائي البطولة.

وقال "فان دايك" في تصريحات صحفية بعد المباراة: "فعلناها, هذا رائع, لا اجد الكلمات لوصف ما حدث".

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وأضاف المدافع الهولندي : "انا فخور بالإنتماء لليفربول, جئت إلى هنا للفوز بالألقاب و من أجل جمهور ليفربول, حتى لو خسرنا كنا لن نخسر هذه الجماهير".

وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، كما أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يحصد اللقب الأوروبي عبر التاريخ، وثالث لاعب عربي يتوج باللقب بعد رابح ماجر وأشرف حكيمي.