رياضة | سر غياب زوجة أليسون عن حفل تتويج ليفربول بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غياب زوجة أليسون عن حفل تتويج ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

Advertisements

وقال ‏أليسون بيكر في تصريحات صحفية بعد المباراة : "هنالك أشياء كثيرة الآن تدور برأسي قدمت من بلدة صغيرة في جنوب البرازيل، من أجل أن أكون بطل أوروبا".

وأضاف : "زوجتي ليست معي الآن بسبب حملها بطفلنا الذي سيأتي خلال أيام، وأطلقنا عليه ماتيو كإسم إيطالي".