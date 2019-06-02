رياضة | بوكتينيو يوجه رسالة إلى يورجن كلوب

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أعرب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة على يد ليفربول عن فخره بلاعبي الفريق وأكد أنه سعيد لتدريبهم.

وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة BT sport: "أشعر بالفخر الشديد لجهدهم وكيفية قتالنا، كنا غير محظوظين واستقبلنا هدفًا من ركلة جزاء، كنا نقاتل ولعبنا بشكل جيد في الشزط الثاني".

وأضاف: "أشعر بالفخر، وبسوء الحظ إلى حد ما أن نستقبل هدفًا مبكرًا أمرًا قاسيًا، لكننا فخورون بهؤلاء اللاعبين وهؤلاء المشجعين، يمكن أن نكون متفائلين".

وتابع: "من المستحيل التحدث الآن، نحن جميعًا نشعر بخيبة أمل كبيرة، لكنني أفتخر بلاعبي فريقي، النهائيات تدور حول الفوز وليس عن اللعب بشكل جيد، إنها ليست تكتيكات، ضربة جزاء بعد 20 ثانية أمر له تأثير هائل".

وعن ركلة جزاء صلاح في الدقيقة الثانية، قال بوكيتينو : "ضربة الجزاء تلك ظرف لا نستطيع التحكم به أو الاستعداد له، لا يمكنك أبدًا تصديق أنه سيدخل مرماك هدف بعد دقيقة واحدة، عقليًا كان صعبا للغاية، إنه يتعلق بالتعلم والخبرة، ليفربول كان في هذا الموقف بالعام الماضي في النهائي".

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وأردف قائلا : "أنا سعيد للغاية لتدريب هذه المجموعة من اللاعبين لكنني أتقدم بالتهاني إلى ليفربول".

واستطرد قائلا : "المعايير عالية جدًا ولم تكن كافية اليوم، إنه لأمر مخزِ، أنت ترغب في تجربة ذلك مرة أخرى وتكرار الأمر، إنها أفضل مسابقة في العالم بعد كأس العالم".

وواصل : " الأمر يتعلق بالمحاولة والإيمان وبناء الرحلة حتى تتم مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، الآن عليك أن تبقى هادئًا وتغير تلك الحالة المزاجية".

ووجه بوكيتينو رسالة لكلوب قائلا: "أريد أن أهنئ ليفربول وكلوب واللاعبين والنادي والجماهير لأنهم حققوا موسمًا رائعًا، إنه أمر مؤلم للغاية لكننا بحاجة إلى الاستمرار، بالطبع سيكون الأمر صعبًا ولكن بعد بضع ساعات نحتاج إلى أن نكون إيجابيين".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً: "شكرًا لكم على كل شيء".