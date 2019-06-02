رياضة | رونالدو يحدد شرطا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحدد شرطا للانتقال إلى باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتقديم عرض إلى يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

‫وأفاد موقع "الكالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن باريس قدم عرضا كبيرا ليوفنتوس من أجل السماح لرونالدو بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في الميركاتو الصيفي.

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‫وأضاف الموقع بأن باريس عرض مبلغ ١٤٠ مليون يورو لضم رونالدو ومنح اللاعب البرتغالي راتب سنوي يقدر بـ٥٠ مليون يورو.

‫وأشار الموقع إلى أن رونالدو نظر في العرض لكنه يرى بأنه لن يكون له أي معنى إذا غادر نيمار أو مبابي.