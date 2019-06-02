محمد صلاح.. الفرعون الذي حول لحظات الألم إلى إنجازات

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أثبتت الأيام أن محمد صلاح ليس لاعب الموسم الواحد كما كان يردد البعض حيث استطاع أن يحقق أرقاما وإنجازات جديدة أبرزها قيادته للريدز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا

قاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

لحظات الألم يوم 26 مايو من عام 2018 لم يكن يومًا عاديًا في حياة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لأن الفرعون المصري كان على موعد من حادثة مؤسفة بعد أن تعرض لإصابة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني وتسببت هذه الإصابة في خروج صلاح من أرض الملعب

لحظات الألم يوم 26 مايو من عام 2018 لم يكن يومًا عاديًا في حياة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لأن الفرعون المصري كان على موعد من حادثة مؤسفة بعد أن تعرض لإصابة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني وتسببت هذه الإصابة في خروج صلاح من أرض الملعب وسط حالة من الحزن الشديد للاعبي الريدز والجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب وجماهير الفريق بل والجماهير المصرية أيضًا، لاسميا وأن صلاح كان في قمة مستواه في هذه الفترة وودع اللاعب الجماهير وخرج رفقة الجهاز الطبي الذي أكد أن صلاح سيحتاج فترة طويلة للعلاج والتعافي من الإصابة. صدمة صدمة إصابة صلاح وخروجه من أرض الملعب كان صدمة كبيرة وساهم في تحويل اللقاء تماما لصالح ريال مدريد الذي استطاع أن يستغل خروج أقوى أسلحة ليفربول وبالفعل فاز الملكي بنتيجة 3-1 أحرز جاريث بيل هدفين وكريم بنزيمة هدف بينما أحرز السنغالي ساديو ماني هدف الريدز الوحيد، ليتوج ريال مدريد باللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه. بعد إصابة صلاح والتقارير الطبية التي كشفت قوة الإصابة وحاجته لفترة طويلة للعلاج ظن الجميع أن مستقبل اللاعب قد يتغير وقد يتراجع مستواه وأنه قد يرحل عن صفوف الريدز، بل إن الجماهير قالت إن ليفربول لن يصل إلى نهائي دوري الأبطال إلا بعد سنوات وأن فرصة تتويجهم باللقب للمرة السادسة ستحتاج إلى سنوات، لكن محمد صلاح كان له رأي أخر بعد أن استمر مع فريقه وأعلن في بداية الموسم أنه لن يتنازل عن تحقيق حلمه وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. Advertisements الأمل الحلم الأمل الحلم قال الفرعون المصري أو الملك المصري كما تلقبه جماهير ليفربول إن حلمه هو دوري الأبطال وجماهير ليفربول حلمها الأكبر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب مايقرب من 30 عامًا، موضحًا أنه قد يضحي بحلمه الشخصي من أجل حلم المدينة وجماهير الفريق، لكن ما حدث أن فريق مانشستر سيتي استطاع أن يحسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة بعد صراع شرس مع ليفربول. ضياع حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ومن قبله ضياع لقب دوري الأبطال الموسم الماضي والإصابة القوية التي تعرض لها صلاح لم تثني الفرعون عن تحقيق حلمه والاستمرار في التألق حيث حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي ثم قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. عودة الفرعون عودة الفرعون في مساء يوم 1 يونيو 2019 كانت جماهير ليفربول والجماهير المصرية على موعد مع إنجاز جديد، فقد استطاع محمد صلاح أن يقود فريقه للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بعد أن أحرز الهدف الأول للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 87 من زمن اللقاء. وضرب الفرعون المصري مثالا في التحدي والإصرار واستطاع أن يحقق حلمه ويعوض جماهير ليفربول عن خسارة لقب الدوري ومن قبلها السقوط أمام ريال مدريد الموسم الماضي بل إن اللقب تم حسمه في ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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