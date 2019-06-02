شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يوجه رسالة إلى جمهوره بعد التتويج بـ«دوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى الاجتهاد في العمل والتحلي بالإيمان لتحقيق الأحلام، بعد ساعات من تتويجه مع الريدز بدوري أبطال أوروبا.

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كتب «صلاح» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صباح الأحد، قائلًا في أول تعليق على الفوز باللقب الأوروبي على وسائل التواصل: «تحلى بالإيمان واعمل بجد وسوف تحقق» ما تريد.

الريدز توج باللقب الأوروبي السادس بعد تغلبه على توتنهام بهدفين نظيفين حملا توقيع صلاح وأوريجي في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.