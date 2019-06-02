الوحدة يصرف حقوق الأموات

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) في بادرة إنسانية تحسب لإدارة الوحدة المكلفة، تم صرف مستحقات للعاملين والمدربين واللاعبين من 10 سنوات ماضية، وقد درج ضمن القائمة اللاعب والمدرب الراحل السابق محمد طاهر الاوزة الذي يعتبر من جيل الثمانينات، وعمل قبل رحيله مدربا في القطاعات السنية. وقد لاقت هذه الخطوة رضا جميع الشرائح الوحداوية بحكم حاجة هذه الفئة للمال في هذا الشهر الكريم لقضاء حاجات عيد الفطر المبارك لأسر العاملين، كما تقرر أن يقام حفل معايدة لمنسوبي النادي كافة والجماهير في مقر النادي بحي العمرة خلال عيد الفطر المبارك.

في بادرة إنسانية تحسب لإدارة الوحدة المكلفة، تم صرف مستحقات للعاملين والمدربين واللاعبين من 10 سنوات ماضية، وقد درج ضمن القائمة اللاعب والمدرب الراحل السابق محمد طاهر الاوزة الذي يعتبر من جيل الثمانينات، وعمل قبل رحيله مدربا في القطاعات السنية. وقد لاقت هذه الخطوة رضا جميع الشرائح الوحداوية بحكم حاجة هذه الفئة للمال في هذا الشهر الكريم لقضاء حاجات عيد الفطر المبارك لأسر العاملين، كما تقرر أن يقام حفل معايدة لمنسوبي النادي كافة والجماهير في مقر النادي بحي العمرة خلال عيد الفطر المبارك.

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