شكرا لقرائتكم خبر عن «المدودي» يتوج «البشاير» بلقب الروضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حصد فريق البشاير بطولة النسخة الأولى من دوري فنادق الروضة بجدة، الذي يحظى برعاية الهيئة العامة للرياضة، بعد اختتام البطولة بنجاح، والتي قدم فيها الفريق أفضل العروض التي استحق عليها اللقب الافتتاحي.

وتوج نائب الرئيس للمتابعة في شركة الروضة المنظمة لبطولة فنادق الروضة محمود بن مشهور المدودي البطل بالكأس والمميزين بكؤوس وجوائز خاصة.

وفي الختام، عبر المدودي باسمه واسم الإدارة عن شكره لكل من شارك في إنجاح هذه البطولة التي زينها الجمهور المثالي والروح التي ظهرت، وقال: «الجميع سعدوا بهذا التجمع خارج نطاق العمل والتزاماته»، مؤكدا أن البطولة ستستمر مستقبلا نظير المستوى الذي قدمته الفرق، والمشاركة الإعلامية المميزة والجماهير المحفزة.