شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار يحصد كأس جامعة حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)

توّج فريق الطيار ببطولة كأس جامعة حفر الباطن، بعد تغلبه على نظيره الاختيار بركلات الترجيح، في مباراة أقيمت على ملعب نادي الباطن، وأدارها حكم درجة أولى نايف المريخي، وشهدت المباراة حماسا كبيرا بين الطرفين انتهت أشواطها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح، ليظفر الطيار باللقب.

ورعى المباراة مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، ووكلاء الجامعة ونائب رئيس الباطن مبارك الظفيري، وجمع كبير من الرياضيين والإعلاميين بالمحافظة.

وتم بين شوطي المباراة تكريم الداعمين للبطولة بدروع تذكارية، كما تم تكريم إدارة الباطن بدرع تكريمي استلمه نائب رئيس النادي مبارك الظفيري.

من جهته، أكد مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد آل ناجي، في تصريحه عقب نهاية البطولة «تسعد جامعة حفر الباطن بمشاركتها في خدمة مجتمعها وتنميته التي من ضمنها دعم كأس هذه البطولة، وسوف يستمرهذا الدعم للأعوام المقبلة بشكل أكبر بإذن الله». وأضاف: أنا سعيد بحضوري ومشاهدتي التنظيم الجيد من الرابطة، فلهم جزيل الشكر على ما يقدمونه من جهود في خدمة أبنائنا وشبابنا في هذا الشهر الكريم. وأقدم شكري لإدارة الباطن على تعاونها الكبير مع شباب المحافظة، وهذا غير مستغرب على الأخوان في الباطن الراعين لكل نشاط شبابي في المحافظة.