شكرا لقرائتكم خبر عن قلق جماهيري في الاتفاق بسبب الكويكبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

رفض عدد كبير من الجماهير الاتفاقية فكرة بيع عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد تقديم عدد من الأندية عروضا لشراء ما تبقى من عقد اللاعب، في مقدمتها ناديا النصر والاتحاد اللذان يسعيان لكسب ود اللاعب الذي قدم مستويات مميزة خلال الموسم المنصرم وأصبح محط أنظار الأندية.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة بخصوص العروض المقدمة للاعب، إذ بينت المصادر أن اللاعب لا يمانع في الانتقال من ناديه الاتفاق إلى أحد الأندية الأخرى. وعلى الرغم من العروض المقدمة للكويكبي، إلا أن إدارة نادي الاتفاق تنتظر حتى الآن قرار الهيئة العامة للرياضة حول تكليف الإدارة الحالية برئاسة خالد الدبل، أو عقد الجمعية العمومية للنادي وفتح باب الانتخابات لـ4 سنوات قادمة، ومن ثم الرد بشكل رسمي على تلك العروض المقدمة للاعب. وتقوم إدارة نادي الاتفاق بتحركات مكثفة استعدادا للموسم الجديد، من خلال العديد من الاجتماعات مع المجلس التنفيذي الذي يترأسه هلال الطويرقي ونائبه أحمد بن علي الدوسري.