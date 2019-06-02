ليفربول بطل «الشامبيونز»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توج ليفربول الإنجليزي باللقب السادس له في

توج ليفربول الإنجليزي باللقب السادس له في دوري أبطال أوروبا بفوزه على مواطنه توتنهام بهدفين دون مقابل، أمس (السبت) في مدريد، حملت توقيع المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ليضيف ليفربول لقبا جديدا إلى سجله مع دوري الأبطال، فيما أخفق توتنهام في أول مباراة نهائية له في المسابقة القارية الأهم، ليعوض المدرب الألماني كلوب الذي يشرف على ليفربول منذ العام 2015، آخر نهائي خسره الموسم الماضي مع الفريق الأحمر في المسابقة القارية الأولى أمام ريال مدريد الإسباني (1-3).

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