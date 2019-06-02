شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباته مساء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالاهلى تدريباته في العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة لمواجهة حالة الملل والإجهاد التى عانى منها الفريق خلال الأيام الماضية حيث تدرب الفريق يومياً دون أي إرتباط رسمي.

وخاض الفريق تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية أمس وأمس الاول ولا يلعب الاهلي مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك لما بعد امم افريقيا المقبلة.