رسالة مؤثرة من تريكة لصلاح.. ونجم ليفربول يرد على الماجيكو بلفتة إنسانية.. ومورينيو: ’’مو‘‘ سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

وجه محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، رسالة تهنئة إلى محمد صلاح، بعد تتويجه مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، عقب تغلبه على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، فيما أضاف أوريجي الهدف الثاني للريدز.

رسالة مؤثرة من تريكة لصلاح

وقال تريكة، خلال تحليله للمباراة، عبر قناة "بي إن سبورت": "أنا سعيد وفرحان جدا لصلاح، لأن ربنا عوضه عن نهائي السنة اللي فاتت".

وأضاف الماجيكو: "سألت صلاح قبل كده، تحب إيه، تاخد لقب هداف الدوري، ولا بطولة دوري الأبطال، فاختار بدون تردد البطولة، ودلوقتي هو بيحتفل بالاتنين".

من ناحية أخرى، نشر تريكة صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه بتويتر، وعلق عليها: "ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية".

نجم ليفربول يسأل عن الماجيكو على الهواء

من جانبه سأل صلاح عن تريكة أثناء إجراء مراسل "بي إن سبورت"، لقاء معه عقب المباراة، قائلا: "أبو تريكة فين؟"، ليجيبه المراسل ويشير إلى مكان تواجده في الاستديو التحليلي داخل الملعب، في لقطة تعبر عن مدى العلاقة الإنسانية بين النجمين.

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وبالفعل توجه صلاح إلى الاستديو التحليلي، وقام بالتقاط صورة مع تريكة.

مورينيو: ’’مو‘‘ سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

من ناحية أخرى، يرى المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، أنه في حال تتويج صلاح مع منتخب مصر ببطولة إفريقيا، سيصبح المرشح الأقوى لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

وأضاف مورينيو خلال الاستديو التحليلي لبي إن سبورت، أن صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول، سواء في الدوري أو بطولة أوروبا.

انجازات تاريخية لصلاح

ودخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب مصري يفوز ويسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا، وثاني لاعب عربي يسجل في النهائي، بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في عام 1987، بعدما تعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.

كما أصبح الفرعون المصري ثالث لاعب عربي يتوج بالبطولة بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، لاعب بورتو البرتغالي السابق، حين ظفر باللقب في عام 1987، والمغربي أشرف حكيمي، رفقة فريق ريال مدريد الإسباني اللقب في النسخة الماضية، بعدما فاز فريق العاصمة الإسبانية مدريد على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي بكييف.

وبات صلاح هو ثالث أسرع لاعب يسجل هدف في نهائي دوري الأبطال، حيث الأول كان لمالديني في 2005 بعد مرور 51 ثانية، والثاني لانريكي ماتيوس عام 1959 بعد أول دقيقة، والثالث للنجم المصري في 2019 بالدقيقة 1:48.