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الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالاهلى  تدريباته في العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة لمواجهة حالة الملل والإجهاد التى عانى منها الفريق خلال الأيام الماضية حيث تدرب الفريق يومياً دون أي إرتباط رسمي.

وخاض الفريق تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية أمس وأمس الاول ولا يلعب الاهلي مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك لما بعد امم افريقيا المقبلة.

 

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