شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يدخل معسكر مواجهة حرس الحدود بقيادة خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحت قيادة خالد جلال، العائد لقيادة الأبيض فى ولايته الثانية، معسكرًا مغلقا اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام فى العاشرة من مساء غد الإثنين، على ستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

يسعى الزمالك أمام حرس الحدود لاستعادة انتصاراته بعد التعثر مؤخرًا أمام الإنتاج الحربى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، مما أدى إلى فقدان نقطتين ثمينتين فى مشواره المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم مع الأهلى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، الذى يتصدره الأهلى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.