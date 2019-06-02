شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لهذا السبب خالد جلال يستبعد عنتر من مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك علي استبعاد محمد عنتر من قائمة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود، التي ستقام غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء استبعاد عنتر رغم المطالبات الأخيرة في الزمالك خلال عهد جروس المدير الفني السابق للفريق بضرورة وجود الرباعي عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد حسن لاعبي الفريق ضمن الحسابات الفنية.
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